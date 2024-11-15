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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
201. Черствяти 3-и (Фермовцы), деревня бывшая владельческая, при реке Выдрице, дворов 6, жителей 46, волостное правление (уездный город в 35 верстах), школа, больница
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Черствяти110393797584630012973597432
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
14Черствяты 2-едеревняЧерствяты, озероЧерствятского, православногоЧерствятскому сельскому обществу15
15Черствяты 1-едеревняВыдрица, рекаЧерствятского, православногоЧерствятскому сельскому обществу12
32Черствяты 3-едеревняВыдрица, рекаЧерствятского, православногоЧерствятскому сельскому обществу7
33ЧерствятыимениеЧерствяты, озероЧерствятского, православногоА. Емельянову, мещ. , прав.1
34ЧерствятыселоЧерствяты, озероЧерствятского, православноговолостному правлению3
35ЧерствятыпогостЧерствяты, озероЧерствятского, православногопричту Черствятской церкви2
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Черствяды31
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Черствяды26