деревня Черствяды, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Черствяды

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Черствятская волость
201. Черствяти 3-и (Фермовцы), деревня бывшая владельческая, при реке Выдрице, дворов 6, жителей 46, волостное правление (уездный город в 35 верстах), школа, больница

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Лепельский уезд, Черствятская волость
деревня Черствяти110393797584630012973597432

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Черствятская волость
14Черствяты 2-едеревняЧерствяты, озероЧерствятского, православногоЧерствятскому сельскому обществу15
15Черствяты 1-едеревняВыдрица, рекаЧерствятского, православногоЧерствятскому сельскому обществу12
32Черствяты 3-едеревняВыдрица, рекаЧерствятского, православногоЧерствятскому сельскому обществу7
33ЧерствятыимениеЧерствяты, озероЧерствятского, православногоА. Емельянову, мещ. , прав.1
34ЧерствятыселоЧерствяты, озероЧерствятского, православноговолостному правлению3
35ЧерствятыпогостЧерствяты, озероЧерствятского, православногопричту Черствятской церкви2

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
д Черствяды31

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
д. Черствяды26

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