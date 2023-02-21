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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2112Калмык (Верховое, Верховой Калмык), с. каз.при рч. Калмычке.264129318232062Церковь православная. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
924. Верховой Калмык, село бывшее государственное, при речке Калмыке, дворов 670, жителей 5591, церковь православная, школа, почтовая станция, 5 лавок, 3 постоялых двора
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Калмык (Верховое).4912селоКалмыковск.9887328
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7854Октябрьскоесело51°14'с.ш.41°57'в.д.M-37-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20639420101с Октябрьскоесело