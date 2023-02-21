село Октябрьское, село Октябрьское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Октябрьское

Поворинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2112Калмык (Верховое, Верховой Калмык), с. каз.при рч. Калмычке.264129318232062Церковь православная. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Рожественская волость
924. Верховой Калмык, село бывшее государственное, при речке Калмыке, дворов 670, жителей 5591, церковь православная, школа, почтовая станция, 5 лавок, 3 постоялых двора

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Рождественская волость
Калмык (Верховое).4912селоКалмыковск.9887328

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Поворинский район
7854Октябрьскоесело51°14'с.ш.41°57'в.д.M-37-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Поворинский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
20639420101с Октябрьскоесело
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