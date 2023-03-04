село Ольшанка, село Ольшанка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Ольшанка

Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Соколовская волость
Альшанка (Бывье) д., при р. Ишиме, на прос. дор.5631481812518

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Якорский сельский округ
село ОльшанкаОльшанка а.595069400
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