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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Гражданский кассационный департамент Сената. 1913 г. О восстановлении обществу крестьян села Постойно Дераженской волости Ровенского уезда Волынской губернии права пользо Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1653. Постойно, село бывшее владельческое, дворов 82, жителей 871, церковь православная, питейный дом, кзн., водяная мельница, винокуренный завод
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-20205Постійнеселоцентр сільської радир-н Костопільськийсільрада Постійненська