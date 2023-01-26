село Голосово, Букинская волость, Краснинский уезд (на 1904) — Familio

Голосово

Букинская волость, Краснинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
7665Голосово, с. вл.при безымянном озере.26342224Церковь православная 1.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Букинская волость
260ГолосовоВладельческая усадьба29255
261ГолосовоСело294710Церковь, церковно-приходская школа.

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