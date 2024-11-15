- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Татьяна Дмитренко/ТерновкаФамильные линии Дьяковых, Ксенофонтовых, переселение из населенного пунктаhttps://kostanay1879.ru/index.php?option=com_con Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
850Терновка, с. каз.на отвержке рч. Кардаиле.305035213111277Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
373. Терновка, село бывшее государственное, при реке Кардоиле, дворов 487, жителей 2690, церковь православная, школа, 5 лавок, 2 ярмарки, базар
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52637Терновкасело51°20'с.ш.42°55'в.д.M-38-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63608478101с Терновкасело