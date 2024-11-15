село Терновка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Терновка

Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Татьяна Дмитренко/ТерновкаФамильные линии Дьяковых, Ксенофонтовых, переселение из населенного пунктаhttps://kostanay1879.ru/index.php?option=com_con Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
850Терновка, с. каз.на отвержке рч. Кардаиле.305035213111277Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Тростянская волость
373. Терновка, село бывшее государственное, при реке Кардоиле, дворов 487, жителей 2690, церковь православная, школа, 5 лавок, 2 ярмарки, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балашовский район
52637Терновкасело51°20'с.ш.42°55'в.д.M-38-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балашовский муниципальный район, Терновское сельское поселение
63608478101с Терновкасело

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