посёлок учхоза Новоаннинского сельхозтехникума, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

учхоза Новоаннинского сельхозтехникума

Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Новоаннинский район
270018учхоза Новоаннинского сельхозтехникумапосёлок50°29,0' с.ш.42°49,0' в.д.M-38-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Новоаннинский муниципальный район, Городское поселение город Новоаннинский
18638101106п учхоза Новоаннинского сельхозтехникумапоселок

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