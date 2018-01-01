деревня Летово, деревня Летово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Летово

Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4671Летово, с. вл.при рч. Сосенке.163393330Церковь православная 1.
4690Летова (Выползово), д. каз.при ррч. Передельческом.1532185662

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Десенская волость
1118. Летово (Глухово), село бывшее владельческое, при речке Сосинке, дворов 9, жителей 66, церковь православная

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Десенская волость
Дер. Летово175Московско-Курская железная дорога, станция Бутово. 11½28
Село Летово-Глухово17511½8Школа грамоты.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Новомосковский административный округ
22559Летоводеревня55°34'с.ш.37°24'в.д.N-37-015
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