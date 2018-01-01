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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4671Летово, с. вл.при рч. Сосенке.163393330Церковь православная 1.
4690Летова (Выползово), д. каз.при ррч. Передельческом.1532185662
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1118. Летово (Глухово), село бывшее владельческое, при речке Сосинке, дворов 9, жителей 66, церковь православная
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Летово175Московско-Курская железная дорога, станция Бутово. 11½28
Село Летово-Глухово17511½8Школа грамоты.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22559Летоводеревня55°34'с.ш.37°24'в.д.N-37-015