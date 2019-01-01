село Бессоновка, село Бессоновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Бессоновка

Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4069.
Сельскохозяйственная перепись с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4070.
Сельскохозяйственная перепись с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4070а.
Сельскохозяйственная перепись с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4071.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Светлоколодезного в с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1918–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
62Безсоновка (Ильинское), с. вл.при р. Суре и рч. Шелдаисе.123160320302245Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
б) Безсоновка83Алекс. Ник. Арапов1650413

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Безсоновская волость
5. Архангельское (Безсоновская Слобода), село бывшее владельческое, при реке Суре и речке Шелдаисе, дворов 741, жителей 5638, волостное правление (уездный город в 12 верс Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Безсоновская волость
село Безсоновка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бессоновский район
13302Бессоновкасело53°18'45°03'N-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, Сельское поселение Бессоновский сельсовет
56613404101с Бессоновкасело
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