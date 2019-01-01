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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4069.
Сельскохозяйственная перепись с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4070.
Сельскохозяйственная перепись с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4070а.
Сельскохозяйственная перепись с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4071.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Светлоколодезного в с. Бессоновка Бессоновской волости Пензенского уезда. 1918–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
62Безсоновка (Ильинское), с. вл.при р. Суре и рч. Шелдаисе.123160320302245Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
б) Безсоновка83Алекс. Ник. Арапов1650—413
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
5. Архангельское (Безсоновская Слобода), село бывшее владельческое, при реке Суре и речке Шелдаисе, дворов 741, жителей 5638, волостное правление (уездный город в 12 верс Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Безсоновка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13302Бессоновкасело53°18'45°03'N-38-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56613404101с Бессоновкасело