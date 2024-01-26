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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2442Знаменское (Подволощенское, Подволощное), сел.при рч. Кирге.2018101278319Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
614. Знаменское (Подволощинское), село бывшее государственное, при речке Кирге, дворов 136, жителей 766, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь правосл Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Знаменское1541117748568150915833092[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Знаменское на р. Кирге, прав. цер., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, ярмарка 8 июля, распланированоЗнаменское общество145364375Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские19—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
7. Знаменское, с. 206409454863русские857немцы5Знаменскойр. Киргаст. Ирбит20—220большойагр. п., кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38089Знаменскоесело57°33'с.ш.63°14'в.д.O-41-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000551с Знаменскоесело