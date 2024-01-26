село Знаменское, Ирбитское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Знаменское

Ирбитское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2442Знаменское (Подволощенское, Подволощное), сел.при рч. Кирге.2018101278319Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Знаменская волость
614. Знаменское (Подволощинское), село бывшее государственное, при речке Кирге, дворов 136, жителей 766, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь правосл Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Знаменская волость
село Знаменское1541117748568150915833092[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Знаменская волость
с. Знаменское на р. Кирге, прав. цер., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., зем. станция, ярмарка 8 июля, распланированоЗнаменское общество145364375Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские19

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Ирбитский округ, Знаменский район , Знаменский сельсовет
7. Знаменское, с. 206409454863русские857немцы5Знаменскойр. Киргаст. Ирбит20220большойагр. п., кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
38089Знаменскоесело57°33'с.ш.63°14'в.д.O-41-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ирбитское
65711000551с Знаменскоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.