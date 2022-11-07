село Мордово, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Мордово

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2816Мардово, с. каз.при р. Паре.5222138683683Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Муравлянская волость
1105. Мордово, село бывшее государственное, при реке Паре, дворов 243, жителей 1357, церковь православная, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Муравлянская волость
Мордово село7005при р. Паре292111711032220156556МуравлянкаЦерк. дер., земск. шк., просор., 2 кирп. зав., кузн., масл.
Мордово выс. при ветр. мел. кр. И. Горенкова7006222156556Муравлянка
Мордово выс. при ветр. мел. кр. В. Горенкова7007211156556Муравлянка
Мордово в. при в. мел. кр. Клишина70082235156556Муравлянка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
772Мордовосело53°37'с.ш.41°17'в.д.N-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Ягодновское сельское поселение
61640481106с Мордовосело

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