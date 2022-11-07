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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2816Мардово, с. каз.при р. Паре.5222138683683Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1105. Мордово, село бывшее государственное, при реке Паре, дворов 243, жителей 1357, церковь православная, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Мордово село7005при р. Паре292111711032220156556МуравлянкаЦерк. дер., земск. шк., просор., 2 кирп. зав., кузн., масл.
Мордово выс. при ветр. мел. кр. И. Горенкова700622—2156556Муравлянка
Мордово выс. при ветр. мел. кр. В. Горенкова700721—1156556Муравлянка
Мордово в. при в. мел. кр. Клишина70082235156556Муравлянка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
772Мордовосело53°37'с.ш.41°17'в.д.N-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640481106с Мордовосело