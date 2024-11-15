рабочий посёлок Новониколаевский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Новониколаевский

Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Михайловская станица
3059Ново-Николаевский хутор, Михайловской станицы, при окладне Гуркиной16248274705806673339

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Новониколаевский район
12869Новониколаевскийраб.посёлок50°58,0' с.ш.42°22,0' в.д.M-38-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Новониколаевский муниципальный район, Новониколаевское городское поселение
18640151051рп Новониколаевскийрабочий поселок

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