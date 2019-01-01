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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Липиноборской церкви. Список архивных дел по Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
553. Гортевская (Липин Бор), погост бывший владельческий, при реке Боровке, дворов 25, жителей 160, церковь православная, 6 лавок, торжок 8-го ноября.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
12Горшевская (Липин Бор) (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Горшевского37641331432765241земледелиерыболовствоВытегорский почтовый трактозеро Белое, река Боровка.Школа, мелочная лавка
23Липин Бор (пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля4610919524+церковная служба——река Боровка и озеро Белое.Церковь, торжок: 25 мар. и 8 нояб., смежна с деревней Горшевской.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9175Липин Борсело60°16'с.ш.37°59'в.д.P-37-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19612420101с Липин Борсело