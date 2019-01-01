село Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Липин Бор

Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Липиноборской церкви. Список архивных дел по Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Липниковская волость
553. Гортевская (Липин Бор), погост бывший владельческий, при реке Боровке, дворов 25, жителей 160, церковь православная, 6 лавок, торжок 8-го ноября.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Ухтомо-Вашкинская волость
12Горшевская (Липин Бор) (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Горшевского37641331432765241земледелиерыболовствоВытегорский почтовый трактозеро Белое, река Боровка.Школа, мелочная лавка
23Липин Бор (пог.)2-го стана, 1-го зем. уч.Церковн. земля4610919524+церковная службарека Боровка и озеро Белое.Церковь, торжок: 25 мар. и 8 нояб., смежна с деревней Горшевской.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вашкинский район
9175Липин Борсело60°16'с.ш.37°59'в.д.P-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вашкинский муниципальный район, Липиноборское сельское поселение
19612420101с Липин Борсело

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