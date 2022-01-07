деревня Сухая Нива, Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Сухая Нива

Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Семеновская волость
492. Сухая Нива, село бывшее государственное, при реке Луженке, дворов 77, жителей 360, 2 церкви православных, 3 лавки, 2 ярм. в год.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Семеновская волость
56Сухая Нива (с.)1-го стана, 2-го зем. уч.Сухонивского85126234212446299½земледелиенет сведений.ррека Луженка, Лютейка и ручей Котячий.Земская школа, 2 мелочные лавки, 1 мнфк.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Валдайский район
59772Сухая Нивадеревня57°51'00"32°40'00"O-36-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Семёновщинское сельское поселение
49608443221д Сухая Нивадеревня

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