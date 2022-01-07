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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
492. Сухая Нива, село бывшее государственное, при реке Луженке, дворов 77, жителей 360, 2 церкви православных, 3 лавки, 2 ярм. в год.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
56Сухая Нива (с.)1-го стана, 2-го зем. уч.Сухонивского85126234212446299½земледелиенет сведений.—ррека Луженка, Лютейка и ручей Котячий.Земская школа, 2 мелочные лавки, 1 мнфк.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59772Сухая Нивадеревня57°51'00"32°40'00"O-36-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49608443221д Сухая Нивадеревня