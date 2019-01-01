село Алешки, село Алешки, Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Алешки

Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
501Алешки (Восемь Деревень), с. каз.при рч. Сыром Карачане.372437914661547Церковь православная 1. Ярмарок 3. Базары по четвергам. Завод поташный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Алешковская волость
181. Алешки, село бывшее государственное, при речке Мокр. Карачане, дворов 486, жителей 3634, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православная, школ Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Алешковская волость
село Алешки«Алешковское» почт.-телегр. отделение37

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Алешковская волость
село Алешки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Терновский район
8951Алешкисело51°38'с.ш.41°46'в.д.M-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Терновский муниципальный район, Алешковское сельское поселение
20654408101с Алешкисело
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