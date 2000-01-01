- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителя пос. Никольского Ново-Чигольской волости Бобровского уезда Василия Ивановича Кисурина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все
Краткое описание земель и имущества хутора быв. Шкариной Е. А. при селе Никольском Ново-Чигольской волости. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р172. Опись 1. Показать все
Исковое дело по разделу усадебной земли между гр. села Никольского Ново-Чигольской волости Черенковых. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р172. Опись 1 Показать все
Исковое дело по разделу имущества между гражданами села Никольского Ново-Чигольской волости г. Боброва отца и сыновей Федоровых. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Дело по иску гр. с. Никольское Ново-Чигольской волости Бгытова Федора Николаевича к Бгытовой Вере Семеновне о разделе имущества. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Дело по иску гр. с. Никольское Ново-Чигольской волости Горчего Василия Тимофеевича к Алешникову Федору Дмитриевичу о разделе огорода. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежс Показать все
Дело по иску гр. с. Никольское Ново-Чигольской волости Забегалиных Федора Архиповича и Георгия Федоровича к Забегалиной Марии Алексеевне о разделе имущества. 1922–1923 гг Показать все
Дело по иску гр. с. Никольское Ново-Чигольской волости Лебедева Андрея Ивановича к Пузакову Алексею Федоровичу о разделе усадьбы. 1923–1926 гг. // Гос. архив Воронежской Показать все
Дело по иску жительницы с. Никольского Ново-Чигольской волости Горячевой Матрены Федоровны к Горячевым Настасье Михайловне и Якову Тимофеевичу о возвращении огорода. 1922 Показать все
Дело по обвинению жителя пос. Никольского Ново-Чигольской волости Калабухова Дмитрия Евдокимовича в краже теса. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р322 Показать все
Дело по обвинению жителей пос. Никольского Ново-Чигольской волости Кисурина Кирилла Федоровича и Жукова Василия Дмитриевича в постройке кустарных маслобоек. 1921–1922 гг. Показать все
Дело по обвинению жителя пос. Никольского Ново-Чигольской волости Лапшинова Петра Федоровича в незаконном хранении оружия. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
691Никольское (Никольский), пос. вл.при Крутом логе.2121371727688Православный молитвенный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
311. Никольское, село бывшее владельческое, дворов 263, жителей 1817, церковь православная, 2 лавки, 10 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Никольское4209селоНикольского.2992119
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8570Никольскоесело51°07'с.ш.40°27'в.д.M-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20651460116с Никольскоесело