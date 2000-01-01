село Никольское, село Никольское, Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Никольское

Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителя пос. Никольского Ново-Чигольской волости Бобровского уезда Василия Ивановича Кисурина. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все
Краткое описание земель и имущества хутора быв. Шкариной Е. А. при селе Никольском Ново-Чигольской волости. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р172. Опись 1. Показать все
Исковое дело по разделу усадебной земли между гр. села Никольского Ново-Чигольской волости Черенковых. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р172. Опись 1 Показать все
Исковое дело по разделу имущества между гражданами села Никольского Ново-Чигольской волости г. Боброва отца и сыновей Федоровых. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Дело по иску гр. с. Никольское Ново-Чигольской волости Бгытова Федора Николаевича к Бгытовой Вере Семеновне о разделе имущества. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Дело по иску гр. с. Никольское Ново-Чигольской волости Горчего Василия Тимофеевича к Алешникову Федору Дмитриевичу о разделе огорода. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежс Показать все
Дело по иску гр. с. Никольское Ново-Чигольской волости Забегалиных Федора Архиповича и Георгия Федоровича к Забегалиной Марии Алексеевне о разделе имущества. 1922–1923 гг Показать все
Дело по иску гр. с. Никольское Ново-Чигольской волости Лебедева Андрея Ивановича к Пузакову Алексею Федоровичу о разделе усадьбы. 1923–1926 гг. // Гос. архив Воронежской Показать все
Дело по иску жительницы с. Никольского Ново-Чигольской волости Горячевой Матрены Федоровны к Горячевым Настасье Михайловне и Якову Тимофеевичу о возвращении огорода. 1922 Показать все
Дело по обвинению жителя пос. Никольского Ново-Чигольской волости Калабухова Дмитрия Евдокимовича в краже теса. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р322 Показать все
Дело по обвинению жителей пос. Никольского Ново-Чигольской волости Кисурина Кирилла Федоровича и Жукова Василия Дмитриевича в постройке кустарных маслобоек. 1921–1922 гг. Показать все
Дело по обвинению жителя пос. Никольского Ново-Чигольской волости Лапшинова Петра Федоровича в незаконном хранении оружия. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
691Никольское (Никольский), пос. вл.при Крутом логе.2121371727688Православный молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Ново-Чигольская волость
311. Никольское, село бывшее владельческое, дворов 263, жителей 1817, церковь православная, 2 лавки, 10 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Новочигольская волость
Никольское4209селоНикольского.2992119

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Таловский район
8570Никольскоесело51°07'с.ш.40°27'в.д.M-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Таловский муниципальный район, Новочигольское сельское поселение
20651460116с Никольскоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close