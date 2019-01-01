Балахоновское
Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Кубанской области 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5542Богословское, селениена левом берегу р. Кубани7331335113431352великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 2, бакалейных 6. Питейных заведений 2. Ветряных мукомольных мельниц 3. Маслобоинь 2.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88306Балахоновскоесело44°47'41°47'L-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7628402101с Балахоновское#Н/Д