село Балахоновское, село Балахоновское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Балахоновское

Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5542Богословское, селениена левом берегу р. Кубани7331335113431352великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 2, бакалейных 6. Питейных заведений 2. Ветряных мукомольных мельниц 3. Маслобоинь 2.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Кочубеевский район
88306Балахоновскоесело44°47'41°47'L-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный район, Сельское поселение Балахоновский сельсовет
7628402101с Балахоновское#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close