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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
644Красногорская (Красногор), стан. казач. Ор. в.при р. Урале.20042167460506Церковь православная 1, школа, почтовая станция, базар еженедельно.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
472. Красногорская, станица казачья, при реке Урале, дворов 182, жителей 1200, церковь православная, 2 школы, почтовая станция
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71958Красногорсело51°34'с.ш.56°06'в.д.M-40-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53641434116с Красногорсело