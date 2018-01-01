село Романовка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Романовка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Романовецкая волость
1350. Романовка, село бывшее владельческое, при речке Тне, дворов 44, жителей 374, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, часовня. В 8 ве Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Новоград-Волынский уезд, Романовецкая волость
село Романовка14221128274118285128601171131838

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7453Романівкаселор-н Новоград-Волинськийсільрада Брониківська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.