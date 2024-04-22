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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11779Кикино, с. вл.при рч. Угорской.5018207574Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
584. Кикино, село бывшее владельческое, при речке Угорке, дворов 21, жителей 83, волостное правление, (уездный город в 50 верстах), церковь православная, больница, богаде Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
31КикиноДеревня501686109Церковь, богадельня, церковно-приходская и земская школы, школа грамоты, ярмарки: в 10 пятницу по Пасхе и 8 ноября, 5 мелочных лавок и 2 булочных, врачебный пункт, казенн Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кикино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178469Кикинодеревня55°06'00"34°47'00"N-36-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66648435143д Кикинодеревня