село Северная Ферма, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Северная Ферма

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Космо-Дамиановской Синдошской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
852Северная Учебная Ферма, с. част.при пруде и колодцах.5232139214

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Северная ферма272272совхозРусские18162339
Северная ферма272272совхозУкраинцы111
Северная ферма272272совхозЛатыши1112

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Красно-Береговский сельсовет
Северная Ферма 3236совхозЗимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.Зимнее: 58 км. Летнее: —.2020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245137Северная Фермасело59°25'с.ш.39°04'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Кубенское сельское поселение
19620440607с Северная Фермасело

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