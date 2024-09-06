деревня Большой Терсень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большой Терсень

Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2118Терсень большой, д.при рч. Терсенке.424225770

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Уренская волость
1018. Терсень Большой, деревня бывшая удельная, при речке Терсене, дворов 30, жителей 165, слесарн. зав.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Уренская волость
Терсень больш. д.ручей434224082120202лесн., извоз.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Уренская волость
Б.-Терсень дер.38Тулачский260Трехсвят2564182

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Уренский район
19409Большой Терсеньдеревня57°28'45°42'O-38-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Уренский муниципальный район, Сельское поселение Ворошиловский сельсовет
22654410101д Большой Терсеньдеревня

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