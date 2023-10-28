слобода Московская Слобода, слобода Московская Слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Московская Слобода

Московская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Московская волость
24. Московское Общество. Большая часть крестьян этого общества имеют дома в С.-Петербурге, во II и III уч. Александро-Невской части, жителей 977, волостное правление поме Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Московская волость
Московская Слобода4 участок Александро-Невская часть1 участок3город Санкт-Петербург
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