село Рахны-Полевые, Вінницька область (на 2018) — Familio

Рахны-Полевые

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Краснянская волость
1491. Польные Рахны, село бывшее владельческое, дворов 108, жителей 917, церковь православная, питейный дом, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ямпольский уезд, Краснянская волость
Рахны-Полевые2761315828

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2375Рахни-Польовіселоцентр сільської радир-н Тиврівськийсільрада Рахно-Полівська

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