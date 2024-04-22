деревня Демнево, деревня Демнево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Демнево

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Демнево Щениковской волости Ростовского уезда Ксенофонта Терентьева о наказании розгами несовершеннолетнего сына Федора за оскорбление кре Показать все
Дело по прошению на имя МВД крестьян Ростовского уезда, Щениковской волости, дер. Демнево Терентьева, Солодова и др. об освобождении от платежа земских сборов с их терочн Показать все
Дело по жалобе Николая Знаменского, священника церкви погоста Никольского на Дору Ростовского у. на постановление уездного съезда от 20 декабря 1912 г. по приговору общес Показать все
Дело по приговору крестьян деревни Демнево Щениковской волости от 12 августа 1912 года об отмене Петровочного сбора в пользу притчи Николо – Дорского прихода. // Гос. арх Показать все
Дело по приговору крестьян деревни Демнево Щениковской волости от 12 августа 1912 года об отмене Петровского сбора в пользу притчи Николо-Дорского прихода. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7333Демнево, д. каз.при рч. Якобыше.4050246881

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
456. Демнево, деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 149, 5 картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. ДемневоVII. Хритонцевское общество74435Николо-Дорский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350690Демневодеревня56°52'39°29'O-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452141д Демневодеревня
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