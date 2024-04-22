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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Демнево Щениковской волости Ростовского уезда Ксенофонта Терентьева о наказании розгами несовершеннолетнего сына Федора за оскорбление кре Показать все
Дело по прошению на имя МВД крестьян Ростовского уезда, Щениковской волости, дер. Демнево Терентьева, Солодова и др. об освобождении от платежа земских сборов с их терочн Показать все
Дело по жалобе Николая Знаменского, священника церкви погоста Никольского на Дору Ростовского у. на постановление уездного съезда от 20 декабря 1912 г. по приговору общес Показать все
Дело по приговору крестьян деревни Демнево Щениковской волости от 12 августа 1912 года об отмене Петровочного сбора в пользу притчи Николо – Дорского прихода. // Гос. арх Показать все
Дело по приговору крестьян деревни Демнево Щениковской волости от 12 августа 1912 года об отмене Петровского сбора в пользу притчи Николо-Дорского прихода. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7333Демнево, д. каз.при рч. Якобыше.4050246881
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
456. Демнево, деревня бывшая государственная, дворов 27, жителей 149, 5 картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ДемневоVII. Хритонцевское общество74435—Николо-Дорский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350690Демневодеревня56°52'39°29'O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452141д Демневодеревня