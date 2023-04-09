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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4386Сухорабовка, с. вл.при р. Псле.4821206598704Церковь православная 1. Ярмарка 1. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Сухорабовка37Анна Карейша598—180
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1040. Сухорабовка, село бывшее владельческое, при реке Псле, дворов 285, жителей 1792, церковь православная, школа, 2 лавки, 2 ярм. — 2 февр. и вознесен., кзн., 2 вод. и Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
30.0Сухорабовка селоСухорабовское крестьян собственников560314298—4429419551896
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19267Сухорабівкаселоцентр сільської радир-н Решетилівськийсільрада Сухорабівська