Населенное место

Узмены, им. (Огинских), р. Зап Двина, жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 1217, у. гор. 30 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 40в., ст. ж. д. Дрисса 9 в.

Узмены, х. (Огинских), р. Зап. Двина, жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 1, раз. см. пред.

Узмены, с., р. Зап. Двина, жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 5, у. гор. 28 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Дрисса 9 в.