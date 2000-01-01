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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Узмены, им. (Огинских), р. Зап Двина, жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 1217, у. гор. 30 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 40в., ст. ж. д. Дрисса 9 в.
Узмены, х. (Огинских), р. Зап. Двина, жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Узмены, с., р. Зап. Двина, жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 5, у. гор. 28 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Дрисса 9 в.
Узменской ц., пр. уч., р. Зап. Двина, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 26, раз. см. предыдущ.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Узмёны183