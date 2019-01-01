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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
125Рождественское (Большой Ламовис), с. каз.при рч. Большом Ламовисе.5323213861902Церковь православная 1. Базары по воскресеньям. Почтовая станция. Мельница. Этапный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
64. Рожественское, село бывшее государственное, при речке Б. Ломовисе, дворов 259, жителей 2851, церковь православная, богадельня, школа, лавка, базар, ярмарка
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Рождественское«Разсказовская» п.-т. контора4423
деревня Рождественские Подворки«Бондарское» п.-т. от.5018
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65274Рождественскоесело52°46'42°12'N-38-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68628460101с Рождественскоесело