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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2570Белогорелка, с. вл. и казач.при р. Суле.1821282847854Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
525. Белогорелка, село бывшее государственное, при реке Суле, дворов 325, жителей 1886, церковь православная, 2 питейных дома, лавка, базар по субботам, 3 кзн., 28 ветрян Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
8.0Белогорелка селоБелогорельское козаков817304279—680103010872117
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18569Білогорілкаселоцентр сільської радир-н Лохвицькийсільрада Білогорільська