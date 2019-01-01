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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Гарского общества потребителей в селе Гари, Гарской волости, Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Дело 4479.
Дело о взносе денег крестьянкой с. Гари Гарской волости Ростовского уезда Клавдией Федоровной Кондаковой (Кандаковой) в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 Показать все
дело по обвинению крестьян с. Гари Гарской волости Ростовского уезда Андрея Яковлевича и Егора Яковлевича Кулемсковых в словесном оскорблении волостного суда. 1898–1980 г Показать все
Дело по прошению временнообязанного крестьянина дер. Гари Горской волости Ростовского уезда Николая Михайловича Хомякова о выдаче паспорта. 1880–1881 гг. // Гос. архив Яр Показать все
Дело о назначении опекуна для ответа по искам с имущества после умершего крестьянина Ростовского уезда, Горской волости, с. Гарей Александра Михайлова Богачева. 1897–1899 Показать все
По жалобе гр. с. Гарей Гарской вол. Ольги Ивановны Камишловой о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 74.
По жалобе гр. с. Гарей Гарской вол. Алексея Ивановича Богачева о земле с гр-м Алексеем Ник. Власовым. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все
Дело по обвинению крестьянки Гарской волости села Гари Прасковии Васильевны Баженовой в нарушении Устава об акцизном сборе. 1912–1913 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан Гарской волости с. Гари М. А. Кулемековой с сыном И. Е. Кулемековым. 1919 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Гари, Гарской волости М. А. Сироткина с отцом А. А. Сироткиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 242. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7162Яковлевское, что в Гарях (Гари), с. вл.при р. Сохте.453097314341Церковь православная 1. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
258. Гари (Яковлевское, что в Гарях), село бывшее владельческое, при речке Сахте, дворов 95, жителей 525, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь правос Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Гари (Яковлевское)II. Гарское общество2015125—Яковлевский в Гарях приход
лесн. стр. кр-я с. Гарей60——
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Гари
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4904Гарисело56°56'39°41'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609151111с Гарисело