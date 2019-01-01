село Гари, село Гари, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Гари

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об учреждении Гарского общества потребителей в селе Гари, Гарской волости, Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Дело 4479.
Дело о взносе денег крестьянкой с. Гари Гарской волости Ростовского уезда Клавдией Федоровной Кондаковой (Кандаковой) в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1885 Показать все
дело по обвинению крестьян с. Гари Гарской волости Ростовского уезда Андрея Яковлевича и Егора Яковлевича Кулемсковых в словесном оскорблении волостного суда. 1898–1980 г Показать все
Дело по прошению временнообязанного крестьянина дер. Гари Горской волости Ростовского уезда Николая Михайловича Хомякова о выдаче паспорта. 1880–1881 гг. // Гос. архив Яр Показать все
Дело о назначении опекуна для ответа по искам с имущества после умершего крестьянина Ростовского уезда, Горской волости, с. Гарей Александра Михайлова Богачева. 1897–1899 Показать все
По жалобе гр. с. Гарей Гарской вол. Ольги Ивановны Камишловой о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 74.
По жалобе гр. с. Гарей Гарской вол. Алексея Ивановича Богачева о земле с гр-м Алексеем Ник. Власовым. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все
Дело по обвинению крестьянки Гарской волости села Гари Прасковии Васильевны Баженовой в нарушении Устава об акцизном сборе. 1912–1913 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан Гарской волости с. Гари М. А. Кулемековой с сыном И. Е. Кулемековым. 1919 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Ф Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Гари, Гарской волости М. А. Сироткина с отцом А. А. Сироткиным. 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 242. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7162Яковлевское, что в Гарях (Гари), с. вл.при р. Сохте.453097314341Церковь православная 1. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Гарская волость
258. Гари (Яковлевское, что в Гарях), село бывшее владельческое, при речке Сахте, дворов 95, жителей 525, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь правос Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Гарская волость
с. Гари (Яковлевское)II. Гарское общество2015125Яковлевский в Гарях приход
Ростовский уезд, Щениковская волость
лесн. стр. кр-я с. Гарей60

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Гарская волость
село Гари

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
4904Гарисело56°56'39°41'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151111с Гарисело
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