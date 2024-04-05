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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9701Незнаново, с. вл.при рч. Воронице.161571918Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
483. Нежанова, околица, волостное правление, церковь православная, торжок в Вознесенье и 28 октября. В 4 верстах — Липовка, полуст, жителей д.
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
302НезнановоВладельческая усадьба16188
303НезнановоСело1662015Церковь, церковно-приходская школа, ярмарки: в день Вознесения и Параскевы мученицы.