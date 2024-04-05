село Незнаново, Жарынская волость, Рославльский уезд (на 1904) — Familio

Незнаново

Жарынская волость, Рославльский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9701Незнаново, с. вл.при рч. Воронице.161571918Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Ладыженская волость
483. Нежанова, околица, волостное правление, церковь православная, торжок в Вознесенье и 28 октября. В 4 верстах — Липовка, полуст, жителей д.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Жарынская волость
302НезнановоВладельческая усадьба16188
303НезнановоСело1662015Церковь, церковно-приходская школа, ярмарки: в день Вознесения и Параскевы мученицы.

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