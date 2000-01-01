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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
583Погорелово, сц. вл.при рч. Маховице.301228135129
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
179. Паюсово, Погорелово и Подкрапивка, село и деревни бывшие владельческие, при речке Моховице, дворов 62, жителей 419, волостное правление (уездный город в 34 верстах), Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Паюсово35266322599830803055613536
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Погорелова (деревня)8Полозовские дворы Орловской губернии
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
6176Ближняя-ПогореловадеревняПаюсовскийрк. МаховицаВсего: 35. Крестьянского типа: 35.7011318337.35.31.1Орел, М.-К. ж. д. : 26,7 км.п. а. Паюсово: 5,3 км.—