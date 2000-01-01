сельцо Погорелово, Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Погорелово

Болховский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
583Погорелово, сц. вл.при рч. Маховице.301228135129

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Паюсовская волость
179. Паюсово, Погорелово и Подкрапивка, село и деревни бывшие владельческие, при речке Моховице, дворов 62, жителей 419, волостное правление (уездный город в 34 верстах), Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Орловская губерния, Болховский уезд, Паюсовская волость
село Паюсово35266322599830803055613536

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Паюсовская волость
Погорелова (деревня)8Полозовские дворы Орловской губернии

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Болховский уезд, Паюсовская волость
6176Ближняя-ПогореловадеревняПаюсовскийрк. МаховицаВсего: 35. Крестьянского типа: 35.7011318337.35.31.1Орел, М.-К. ж. д. : 26,7 км.п. а. Паюсово: 5,3 км.

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