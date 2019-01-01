село Привольное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Привольное

Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1843Привальная (Варенбург), кол. нем.при р. Санкуловке.1757132017521739Церковь католическая 1. Училище. Ярмарок 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тарлыцкая волость
1159. Привальное (Варенбург), село бывшее колонистов, при реке Волге, дворов 541, жителей 5.146, волостное правление (уездный город 180 в.), церковь католическая, 3 школы Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тарлыцкая волость
колония Привальное26415819041517740573531475813

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Тарлыцкая волость
Кол. Привальное. Б. колон. Немцы. Лютер. 5828Р. Санчуловка514 8218078441674173

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ровенский район
44317Привольноесело50°55'с.ш.46°05'в.д.M-38-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ровенский муниципальный район, Привольненское сельское поселение
63639460101с Привольноесело

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