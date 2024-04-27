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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2313Абрамова, дер.при рч. Черамшанке.6518140347369Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
579. Абрамовское, село бывшее владельческое, при речке Черемшанке, дворов 150, жителей 911, церковь православная, 2 лавки, 2 тржк.: 29-го июня и 26-го декабря.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) с. Абрамовское, при р. Черемшанке, прав. церк., зем. шк., распл.Абрамовское общество259672716Бывшие государственныеПравославныеРусские668
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89341Абрамовосело56°23'с.ш.61°02'в.д.O-41-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65722000236с Абрамовскоесело