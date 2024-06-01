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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1849Бродова (из участк.: Козинова, Брюкинова, Петухи, Полугрудка, Шумиха малая и большая), дер.при р. Бродовой.20250284712720Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
271. Бродовое, село бывшее государственное, при речке Бродовой, дворов 30, жителей 78, волостное правление (уездный город 203 в.), церковь православная
273. Козинова, деревня бывшая владельческая, при речке Бродовой, дворов 64, жителей 1050
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Бродовское, на р. Бродовке, церк., земск. шк., библ., вол. правл., земск. станц., кредитное товарищ., телефон, распл.Бродовское общество62145162Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские210—
2) д. Брюханова (продолжение с. Бродовского), на р. Бродовке, распл.Бродовское общество50110105Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские210—
9) д. Козинова, на р. Бродовке, распл.Козиновское общество75229258Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские2133
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
5. Петухи (-ова), д. 98169201370русские370—— Бродовскойр. Бродовка28ст. Невьянск3028288308тракт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88947Бродовосело57°41'с.ш.60°36'в.д.O-41-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000326с Бродовосело