село Бродово, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Бродово

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1849Бродова (из участк.: Козинова, Брюкинова, Петухи, Полугрудка, Шумиха малая и большая), дер.при р. Бродовой.20250284712720Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Бродовская волость
271. Бродовое, село бывшее государственное, при речке Бродовой, дворов 30, жителей 78, волостное правление (уездный город 203 в.), церковь православная
273. Козинова, деревня бывшая владельческая, при речке Бродовой, дворов 64, жителей 1050

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Бродовская волость
1) с. Бродовское, на р. Бродовке, церк., земск. шк., библ., вол. правл., земск. станц., кредитное товарищ., телефон, распл.Бродовское общество62145162Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские210
2) д. Брюханова (продолжение с. Бродовского), на р. Бродовке, распл.Бродовское общество50110105Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские210
9) д. Козинова, на р. Бродовке, распл.Козиновское общество75229258Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские2133

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Петрокаменский район, Бродовский сельсовет
5. Петухи (-ова), д. 98169201370русские370Бродовскойр. Бродовка28ст. Невьянск3028288308тракт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
88947Бродовосело57°41'с.ш.60°36'в.д.O-41-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000326с Бродовосело

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