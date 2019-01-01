деревня Ожгиха, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ожгиха

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2935Ожгиха 1-я, дер.при рч. Скатинке.1847101229288Часовня православная 1.
2936Ожгиха 2-я, дер.при рч. Скатинке.1847102257269

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Скатинская волость
903. Ожгиха 1-я, деревня бывшая государственная, при речке Скатинке, дворов 126, жителей 568, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Скатинская волость
7) д. Ожгиха (Камышловская часть) на р. Скатинке, прав. церк., церк.-прих. шк., распланированаОжгихинское общество139368371Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские186
8) д. Ожгиха (Беловодская часть) на р. Скатинке, распланированаОжгихинское общество97242258Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские186

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Четкаринский район, Ожигихинский сельсовет
6. Ожигиха, с. 2976106681278русские1278Скатинскойр. Скатинка13ст. Камышлов1919313131913просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
37672Ожгихадеревня56°44'с.ш.62°55'в.д.O-41-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Зареченское сельское поселение
65623420126д Ожгихадеревня

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