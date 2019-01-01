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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2935Ожгиха 1-я, дер.при рч. Скатинке.1847101229288Часовня православная 1.
2936Ожгиха 2-я, дер.при рч. Скатинке.1847102257269
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
903. Ожгиха 1-я, деревня бывшая государственная, при речке Скатинке, дворов 126, жителей 568, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
7) д. Ожгиха (Камышловская часть) на р. Скатинке, прав. церк., церк.-прих. шк., распланированаОжгихинское общество139368371Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские186
8) д. Ожгиха (Беловодская часть) на р. Скатинке, распланированаОжгихинское общество97242258Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские186
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
6. Ожигиха, с. 2976106681278русские1278——Скатинскойр. Скатинка13ст. Камышлов1919313131913просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37672Ожгихадеревня56°44'с.ш.62°55'в.д.O-41-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623420126д Ожгихадеревня