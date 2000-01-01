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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
43Философово-Воскресенское, с. вл.при пруде.34235121146Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
91. Воскресенское (Философово, М. Слобода), село бывшее владельческое, при речке М. Рыбнице, дворов 55, жителей 334, церковь православная, торжок
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Философово-Воскресенское (село)18Станция Змиевка М.-К. ж. д.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62987Философовосело52°40'с.ш.36°06'в.д.N-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54652413121с Философовосело