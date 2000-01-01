- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1045Михайловка, с. каз.при рч. Лозовой.6825222799711Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
196. Михайловка, село бывшее государственное, при речке Лозовой, дворов 281, жителей 1Ы5, церковь православная, школа, почтовая станция, 3 лавки, 3 ярмарки
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2. № по учету земель: 708 а, б.Михайловка (Старо-Михайловка)бывшие государственные500205120604111
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6047Старомихайлівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Мар'їнськийселищна рада Старомихайлівська