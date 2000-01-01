посёлок городского типа Старомихайловка — Familio

Старомихайловка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
1045Михайловка, с. каз.при рч. Лозовой.6825222799711Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Авдеевская волость
196. Михайловка, село бывшее государственное, при речке Лозовой, дворов 281, жителей 1Ы5, церковь православная, школа, почтовая станция, 3 лавки, 3 ярмарки

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Авдеевская волость
2. № по учету земель: 708 а, б.Михайловка (Старо-Михайловка)бывшие государственные500205120604111

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-6047Старомихайлівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Мар'їнськийселищна рада Старомихайлівська

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