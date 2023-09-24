посёлок Джебарики-Хая, посёлок Джебарики-Хая, Томпонский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Джебарики-Хая

Томпонский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Якутии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Томпонский улус
123126Джебарики-Хаяпгт62°13'с.ш.135°50'в.д.P-53-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Томпонский муниципальный район, Городское поселение поселок Джебарики-Хая
98650152051п Джебарики-Хаяпоселок
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