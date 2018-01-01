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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1387. Райгород, село бывшее владельческое, при реке Тясьмине, дворов 280, жителей 1040, церковь православная, школа, 3 питейных дома, 4 лавки, водяная мельница, свеклосах Показать все
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Райгород с.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-27394Райгородселоцентр сільської радир-н Кам'янськийсільрада Райгородська