деревня Деньгубовка, деревня Деньгубовка, Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Деньгубовка

Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
1156Деньгубовка, д. каз.при рч. Габеле.1144756205235

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Акулицкая волость
209. Деньгубовка, село бывшее государственное, дворов 80, жителей 510, церковь православная, школа

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Лутенская волость
Деньгубовка (село)35Людинковское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дубровский район
66498Деньгубовкадеревня53°38'с.ш.33°06'в.д.N-36-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дубровский муниципальный район, Сергеевское сельское поселение
15612440126д Деньгубовкадеревня
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