деревня Ситниково, деревня Ситниково, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ситниково

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1889Ситниково, д. каз.при колодце.1219227579

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Аннинская волость
728. Ситниково, деревня бывшая государственная, при речке Борисовке, дворов 31, жителей 198, 2 бумого-ткацк. ф.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Аннинская волость
Дер. Ситниково129Московско-Виндавская железная дорога, станция Чисмено. 7372 чайных лавки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
42467Ситниководеревня56°05'с.ш.36°08'в.д.O-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Чисменское сельское поселение
46605461246д Ситниководеревня
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