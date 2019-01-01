деревня Лысая Гора, деревня Лысая Гора, Чернушинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Лысая Гора

Чернушинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4409Лысова Гора (Лыса Гора), дер.при овраге.15050408781

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Павловская волость
19Лысая Гора, д. при реч. Казьмяш, на прос. дор., часов., х.-з. маг., бак. и вин. лав.1402066205208Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Чернушинский район
674207Лысая Горадеревня56°28'00"56°16'00"O-40-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Чернушинский муниципальный район, Павловское сельское поселение
57657436116д Лысая Горадеревня
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