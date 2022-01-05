село Минское, село Минское, Костромской муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Минское

Костромской муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Костромской уезд
683Минское, с.при колодцах.927307583Церковь православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Костромской уезд
Д. Минское с 2 дер.32Кн. Сем. Мих. Воронцов11548

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Костромской уезд, Пушкинская волость
496. Минское, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 168, церковь православная

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Костромской уезд, Пушкинская волость
Минское с. ш.пруд83523688126214изв., скуп. льна

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Костромской район
5361Минскоесело57°41'00"41°01'00"O-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Костромской муниципальный район, Минское сельское поселение
34614420101с Минскоесело
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