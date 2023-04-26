хутор Маячный, Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Маячный

Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Валуйский уезд
б) Хут. Маячный6Гр. Алекс. Дм. Девиер2065

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