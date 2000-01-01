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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Веремейки, ф. (Снитко), р. Вязынка, жит. 23 (15 м. 8 ж.), дес. 500, у. гор. 57 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Радошковичи 4 в.
Веремейки, д., р. Вязынка, жит. 157 (80 1. 77 ж.), дес. 177, раз. см. вред.
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гурновичи, деревня76102303010
Гурновичи, фольварок2632343410
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Вязынка341
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Вязынка339