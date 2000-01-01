деревня Вязынка, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Вязынка

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Радошковская волость
Веремейки, ф. (Снитко), р. Вязынка, жит. 23 (15 м. 8 ж.), дес. 500, у. гор. 57 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Радошковичи 4 в.
Веремейки, д., р. Вязынка, жит. 157 (80 1. 77 ж.), дес. 177, раз. см. вред.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Заславская волость
Гурновичи, деревня76102303010
Гурновичи, фольварок2632343410

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Радошковичский сельсовет
д Вязынка341

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Радошковичский сельсовет
д. Вязынка339

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