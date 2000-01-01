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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Юдин Михаил Гаврилович 26 л. кр. Егорьевского уезда, Маливской вол. дер. Надеевой, хол. служит. в мастерских Курской ж. д. кл. «Смоленый». 1912 г. // Гос. архив Российско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
874Надеево, д. вл. и каз.при колодце.263174201247Почтовая станция.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Егорьевской уезд
Сц. Надеево и Д. Борку38Елизав. Сереев. Огарева189777
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Надеево деревня860на тракте Егор.-Зарайскъ22878617377274с. Маливо
Надеево деревня948на тракте Егор.-Зарайскъ5319220739978286Троицк. вол. пр.Отхожий промысел на фабрики
Купца Лизунова лесная сторожка при дер. Надеевой975—1—1——6Троицк. вол. пр.