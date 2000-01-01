деревня Надеево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Надеево

Егорьевский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Юдин Михаил Гаврилович 26 л. кр. Егорьевского уезда, Маливской вол. дер. Надеевой, хол. служит. в мастерских Курской ж. д. кл. «Смоленый». 1912 г. // Гос. архив Российско Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
874Надеево, д. вл. и каз.при колодце.263174201247Почтовая станция.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Егорьевской уезд
Сц. Надеево и Д. Борку38Елизав. Сереев. Огарева189777

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Маливская волость
Надеево деревня860на тракте Егор.-Зарайскъ22878617377274с. Маливо
Егорьевский уезд, Троицкая волость
Надеево деревня948на тракте Егор.-Зарайскъ5319220739978286Троицк. вол. пр.Отхожий промысел на фабрики
Купца Лизунова лесная сторожка при дер. Надеевой975116Троицк. вол. пр.

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