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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Демидове Степане Ивановиче, крестьянине Рязанского уезда, Рыбковской волости, села Истобники, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1899–1900 гг. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
165Истобники, с. вл.при колодце.208177884Церквей православных 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Петобинково. Сц. Истобниково, Галенькино и Василево. Д. Выселок44Кн. Ник. Дмит. Волконский3621766
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
76. Истобники, село бывшее владельческое, дворов 48, жителей 347, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Истобники село6661близ р. Вожи4112312825120—3Рыбное почт.Церк. дер., зем. шк. см., казен. вин. лав., отхож. пр. на зараб.
Истобники Шеншиной влад. усадьба6662близ р. Вожи—891720—3Рыбное почт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
592Истобникисело54°46'с.ш.39°30'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627424101с Истобникисело