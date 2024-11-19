село Истобники, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Истобники

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Демидове Степане Ивановиче, крестьянине Рязанского уезда, Рыбковской волости, села Истобники, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1899–1900 гг. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
165Истобники, с. вл.при колодце.208177884Церквей православных 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Петобинково. Сц. Истобниково, Галенькино и Василево. Д. Выселок44Кн. Ник. Дмит. Волконский3621766

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
76. Истобники, село бывшее владельческое, дворов 48, жителей 347, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
Истобники село6661близ р. Вожи41123128251203Рыбное почт.Церк. дер., зем. шк. см., казен. вин. лав., отхож. пр. на зараб.
Истобники Шеншиной влад. усадьба6662близ р. Вожи8917203Рыбное почт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
592Истобникисело54°46'с.ш.39°30'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Истобниковское сельское поселение
61627424101с Истобникисело

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