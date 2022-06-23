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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2025Романовка, сц. каз.при р. Студенке.1322499531546Православный молитвен. дом. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1083. Романовка, село бывшее государственное, при речке Студенке, дворов 218, жителей 1368, церковь православная, 2 лавки, водяная мельница, 6 ветряных мельниц
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
301864Романовкасело49°46,0' с.ш.45°06,0' в.д.M-38-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18643440101с Романовкасело