село Романовка, Ольховский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Романовка

Ольховский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2025Романовка, сц. каз.при р. Студенке.1322499531546Православный молитвен. дом. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Липовская волость
1083. Романовка, село бывшее государственное, при речке Студенке, дворов 218, жителей 1368, церковь православная, 2 лавки, водяная мельница, 6 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Ольховский район
301864Романовкасело49°46,0' с.ш.45°06,0' в.д.M-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Ольховский муниципальный район, Романовское сельское поселение
18643440101с Романовкасело

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