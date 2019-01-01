село Берёзовка, село Берёзовка, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Берёзовка

Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
728Березовский, выс. казач. Ор. в.при р. Урале.1486841156150Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Таналыцкий
506. Березовский, поселок казачий, при реке Урале, дворов 60, жителей 331, школа, почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Кваркенский район
75164Березовкасело52°22'с.ш.58°58'в.д.N-40-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Кваркенский муниципальный район, Сельское поселение Уральский сельсовет
53622431136с Берёзовкасело
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